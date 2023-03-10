Тим Цзю: соперники уровня Харрисона заставляют меня вставать каждое утро
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«Я не могу сказать ничего плохого о Тони. Соперники такого уровня заставляют меня с волнением вставать каждое утро. В таких больших боях мечтаешь участвовать с детства. А я живу своей мечтой», — приводит слова Цзю BoxingScene.
Поединок пройдёт 12 марта в Австралии.
В последнем бою Цзю одержал победу над американцем Терреллом Гуше единогласным решением судей. Харрисон же в своём последнем поединке победил Серхио Гарсию также решением судей.
Ранее казахстанский боксёр Геннадий Головкин отказался от чемпионского титула WBA в средней весовой категории.