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Тим Цзю: соперники уровня Харрисона заставляют меня вставать каждое утро

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Российско-австралийский боксёр Тим Цзю прокомментировал предстоящий поединок с американцем Тони Харрисоном.
Тим Цзю: соперники уровня Харрисона заставляют меня вставать каждое утро
  • Gettyimages.ru
  • © Mark Kolbe

«Я не могу сказать ничего плохого о Тони. Соперники такого уровня заставляют меня с волнением вставать каждое утро. В таких больших боях мечтаешь участвовать с детства. А я живу своей мечтой», — приводит слова Цзю BoxingScene.

Поединок пройдёт 12 марта в Австралии.

В последнем бою Цзю одержал победу над американцем Терреллом Гуше единогласным решением судей. Харрисон же в своём последнем поединке победил Серхио Гарсию также решением судей.

Ранее казахстанский боксёр Геннадий Головкин отказался от чемпионского титула WBA в средней весовой категории.

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