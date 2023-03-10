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Головкин отказался от титула чемпиона мира по версии WBA

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Казахстанский боксёр, обладатель пояса WBA Геннадий Головкин принял решение отказаться от пояса.
Головкин отказался от титула чемпиона мира по версии WBA
  • Gettyimages.ru
  • © Sarah Stier

«Головкин официально сложил с себя полномочия чемпиона мира и не будет участвовать в обязательном поединке, назначенном WBA. В среднем весе сейчас есть только один чемпион по версии WBA. Им является кубинец Эрисланди Лара», — говорится в заявлении организации.

8 февраля Головкин потерял титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF.

На счету 40-летнего Головкина 42 победы, два поражения и одна ничья. Он также владеет поясом по версии IBO.

Ранее российско-австралийский боксёр Тим Цзю высказался о предстоящем поединке с американцем Тони Харрисоном.

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