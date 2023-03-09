Тим Цзю: Харрисон пожалеет, что мы не в UFC

Российско-австралийский боксёр Тим Цзю высказался о предстоящем поединке с американцем Тони Харрисоном.

«Если бой продлится дольше четырёх раундов, у него будут проблемы. Моя цель — утопить его. Это начнётся с первого раунда. Он пожалеет, что мы не в UFC, так как захочет постучать.

Да, Тони высокий, но мои спарринг-партнёры намного выше, а он ещё и выглядит хрупким. Я спарринговал с большими и сильными парнями, а он выглядит так, будто я могу сломать его пополам», — приводит слова Цзю BoxingScene.

Поединок пройдёт 12 марта в Австралии.

В последнем бою Цзю одержал победу единогласным решением судей над американцем Терреллом Гуше. Харрисон же в своём последнем поединке победил Серхио Гарсию также решением судей.

Ранее Харрисон высказался о предстоящем поединке с Цзю.