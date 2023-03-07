Харрисон: я прошёл через ад, а Тим Цзю получил титульный бой из-за отца

Американский боксёр Тони Харрисон высказался о предстоящем поединке с австралийцем Тимом Цзю за временный титул WBO.

«Как он получил титульный бой? Это всё политика. Имя его отца имеет вес. Австралия дала денег, чтобы этот бой состоялся. Мне пришлось пройти через ад в США. У Тима же не было таких трудностей», — цитирует Харрисона Boxing Scene.

Поединок пройдёт 12 марта в Австралии.

В последнем бою Цзю одержал победу единогласным решением судей над американцем Терреллом Гоше. Харрисон же в своём последнем поединке победил Серхио Гарсию также решением судей.

Ранее Константин Цзю прокомментировал решение Федерации бокса Великобритании не участвовать в женском чемпионате мира 2023 года.