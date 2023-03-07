Харрисон: я прошёл через ад, а Тим Цзю получил титульный бой из-за отца
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«Как он получил титульный бой? Это всё политика. Имя его отца имеет вес. Австралия дала денег, чтобы этот бой состоялся. Мне пришлось пройти через ад в США. У Тима же не было таких трудностей», — цитирует Харрисона Boxing Scene.
Поединок пройдёт 12 марта в Австралии.
В последнем бою Цзю одержал победу единогласным решением судей над американцем Терреллом Гоше. Харрисон же в своём последнем поединке победил Серхио Гарсию также решением судей.
Ранее Константин Цзю прокомментировал решение Федерации бокса Великобритании не участвовать в женском чемпионате мира 2023 года.