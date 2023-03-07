Узнать больше

Харрисон: я прошёл через ад, а Тим Цзю получил титульный бой из-за отца

Короткая ссылка
Американский боксёр Тони Харрисон высказался о предстоящем поединке с австралийцем Тимом Цзю за временный титул WBO.
Харрисон: я прошёл через ад, а Тим Цзю получил титульный бой из-за отца
  • Gettyimages.ru
  • © Matt King

«Как он получил титульный бой? Это всё политика. Имя его отца имеет вес. Австралия дала денег, чтобы этот бой состоялся. Мне пришлось пройти через ад в США. У Тима же не было таких трудностей», — цитирует Харрисона Boxing Scene.

Поединок пройдёт 12 марта в Австралии.

В последнем бою Цзю одержал победу единогласным решением судей над американцем Терреллом Гоше. Харрисон же в своём последнем поединке победил Серхио Гарсию также решением судей.

Ранее Константин Цзю прокомментировал решение Федерации бокса Великобритании не участвовать в женском чемпионате мира 2023 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить