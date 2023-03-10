Sportico признал Джордана самым высокооплачиваемым спортсменом в истории

Журнал Sportico опубликовал результаты исследования заработков самых известных спортсменов планеты.

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» Майкл Джордан признан самым высокооплачиваемым спортсменом в истории. Двукратный олимпийский чемпион за карьеру заработал $3,3 млрд.

На второй строчке рейтинга расположился американский гольфист Тайгер Вудс ($2,5 млрд). Третье место занимает другой гольфист из США — Арнольд Палмер ($1,7 млрд).

Также в десятку самых богатых спортсменов в истории вошли:

Джек Никлаус (США, гольф) — $1,63 млрд, Криштиану Роналду (Португалия, футбол) — $1,58 млрд, Леброн Джеймс (США, баскетбол) — $1,53 млрд, Лионель Месси (Аргентина, футбол) — $1,48 млрд, Флойд Мэйуэзер (США, бокс) — $1,41 млрд, Роджер Федерер (Швейцария, теннис) — $1,38 млрд, Фил Микельсон (США, гольф) — $1,36 млрд.

Джордан завершил карьеру в 2003 году. Он является шестикратным чемпионом НБА и двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992) в составе сборной США.

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