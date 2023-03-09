Судейский комитет РФС рекомендовал арбитрам удалять игроков за применение чрезмерной силы

Судейский комитет Российского футбольного союза (РФС) изменил рекомендации по трактовке нарушений с применением чрезмерной силы в пограничных моментах.

Об этом сообщает пресс-служба РФС на официальном сайте.

Теперь арбитры в случае агрессивного поведения футболиста или применения им чрезмерной силы в единоборствах должны будут удалить игрока с поля.

Изменение связано со случаями очень жёсткой борьбы, угрожающей здоровью футболистов, в матчах осенней части сезона-2022/23.

«Весной 2022 года судьям были даны инструкции — при пограничных моментах в единоборствах, когда есть критерии на вынесение и жёлтой карточки, и красной карточки, снижать уровень наказания и не удалять игрока с поля. Мы надеялись, что это сохранит целостность игры и будет способствовать повышению планки допустимости вынесения дисциплинарных санкций при жёстких мужских единоборствах.

Однако в конце осенней части сезона-2022/23 участились случаи применения игроками чрезмерной силы и случаи агрессивного поведения игроков. Так как одна из главных задач арбитра на футбольном поле — это защита игроков, нам пришлось поменять рекомендации», — заявил главный национальный инструктор РФС Николай Левников.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) подтвердили инициативу проведения товарищеского матча с Ираком в Санкт-Петербурге.