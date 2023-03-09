Главный тренер «Ахмата» считает, что Садулаев достоин вызова в сборную России по футболу

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о перспективах вызова полузащитника Лечи Садулаева в сборную России по футболу.

«Лечи сейчас прибавил во всех компонентах, у него глаза горят, он хочет играть и в клубе, и в сборной. Сегодня он надёжнее, чем раньше. Садулаев готов собой жертвовать ради интересов всей команды. У Лечи есть данные, чтобы играть на высоком уровне», — цитирует Ташуева «Спорт-Экспресс».

По его словам, ещё до опубликования списка в «Терек» позвонили из Российского футбольного союза и сообщили, что планируют пригласить двух футболистов из «Ахмата».

«Спрашивали нас про их физическую готовность, но в итоге этих игроков в составе не оказалось. Эти два футболиста — Лечи Садулаев и Иван Олейников», — добавил Ташуев.

Садулаев в текущем сезоне в 22 матчах во всех турнирах забил пять мячей и отдал пять голевых передач. 23-летний футболист вызывался в сборную в ноябре и провёл 79 минут в товарищеском матче против сборной Таджикистана (0:0), не отметившись полезными действиями.

В расширенный список из 41 футболиста не вошёл ни один игрок «Ахмата». Товарищеская игра с Ираком запланирована на 26 марта в Санкт-Петербурге. 23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране. Тренировочные сборы пройдут с 19 по 28 марта в Новогорске.

Ранее в Федерации футбола Ирана сообщили, что игра со сборной России может пройти без зрителей.







