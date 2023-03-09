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Аршавин: Дзюбе повезло, что попал в «Локомотив»

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Заместитель генерального директора петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о переходе нападающего Артёма Дзюбы в московский «Локомотив».
Аршавин: Дзюбе повезло, что попал в «Локомотив»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Артёму повезло, что он попал в «Локомотив». Там более сильные партнёры и проще играть, поэтому там он проявит себя ярче, чем в «Торпедо». Если честно, мне кажется, что этот союз не был бы хорошим ни для Дзюбы, ни для «Торпедо», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

По его мнению, в «Торпедо» у Дзюбы были бы слишком слабые партнёры, и ему бы пришлось «вывозить всё одному».

«Скорее всего, ничего бы не получилось», — добавил Аршавин.

34-летний Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23. В зимнюю паузу «Торпедо» интересовалось футболистом, но позже отказалось от варианта с приглашением футболиста.

Ранее Аршавин заявил, что Дзюба в матче с «Ростовом» использовал «детские ошибки» соперника.

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