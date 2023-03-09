Роднина отреагировала на заявление Ари о желании заняться политической деятельностью в России

Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на желание Ари заняться политической деятельностью в России.

«Ари нужно определиться с гражданством. Никакого иного гражданства или вида на жительство он иметь не может. Когда решит вопрос с гражданством, тогда и будем дальше разговаривать. Следующий вопрос — партия. Ему нужно будет собрать много голосов, чтобы он мог выдвинуться.

Будет продвигать футбол? Слушайте, у нас единственный парламент в мире, который имеет такое количество олимпийских чемпионов. Думаю, он затеряется со своим футболом среди наших олимпийцев!» — приводит слова Родниной Sport24.

Ари получил гражданство России в 2018 году.

За свою карьеру в России он выступал за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». За сборную России футболист успел сыграть два матча.

Ранее Ари высказал мнение о паспорте болельщика в Российской премьер-лиге.