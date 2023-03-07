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Ари: паспорт болельщика — умный закон

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Бывший нападающий «Спартака» Ари высказал мнение о паспорте болельщика в Российской премьер-лиге.
Ари: паспорт болельщика — умный закон
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«В Бразилии нет паспорта болельщика, у нас очень часто происходят драки на трибунах и звучат расистские кричалки. Конечно, я считаю, что у вас придумали умный закон. Контроль фанатов на трибуне — супер», — цитирует Ари «РБ Спорт».

Он добавил, что хотел бы, чтобы в Бразилии также ввели паспорт болельщика.

Объединения активных болельщиков ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карт болельщика. Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордно низкого уровня.

Ранее Сергей Степашин раскритиковал систему паспорта болельщика для посещения матчей РПЛ.

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