Кейн — о вылете из Лиги чемпионов: стараемся, тренируемся, но нам просто чего-то не хватает

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн поделился эмоциями после вылета команды из Лиги чемпионов.

«Мы должны выигрывать трофеи. Это всегда было целью. А цель попасть в топ-4 АПЛ – это следствие того, что мы играем не так хорошо, как хотим. Теперь это всё, за что мы можем бороться. Это будет нашей целью, и, надеюсь, мы сможем достичь её в конце сезона. Но, конечно, для такого клуба этого недостаточно.

Одно лишь попадание в четвёрку лучших не устраивает никого в этом клубе, особенно болельщиков. Они имеют право высказать своё мнение.

Мы стараемся, тренируемся, но нам просто чего-то не хватает. Мы уже говорили о менталитете и о беспощадном голоде быть одной из лучших команд в Европе. Мы просто ещё не пришли к этому», — приводит слова Кейна The Independent.

9 марта «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Миланом» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (0:0). В первой игре победу одержал «Милан» (1:0). Таким образом, «шпоры» вылетели с турнира.

Ранее главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте признал, что может быть уволен со своего поста до окончания сезона.