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Писарский признался, что ему нравится игра Дзюбы

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Форвард самарских «Крыльев Советов» Владимир Писарский прокомментировал хет-трик нападающего московского «Локомотива» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
Писарский признался, что ему нравится игра Дзюбы
  • РИА Новости

«Могу только поздравить Артёма. Он ярко ворвался в сезон, как и я в принципе (смеётся). Мне нравилась и нравится сейчас игра Дзюбы. Работает, старается, пытается помочь «Локомотиву», — приводит слова Писарского Metaratings.

Форвард ответил на вопрос, может ли «Локомотив» догнать «Крылья» в турнирной таблице РПЛ.

«Локомотив» — топ-клуб, который свои очки всё равно наберёт. А на таблицу надо смотреть после всех матчей, не сейчас», — заявил он.

После 18 туров РПЛ самарский клуб набрал 20 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Москвичи с 16 очками располагаются на 13-й строчке.

Ранее Писарский прокомментировал своё заявление о том, что у футболистов заслуженные зарплаты.

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