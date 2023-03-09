Узнать больше

Ари заявил о желании заняться политической деятельностью в России

Короткая ссылка
Бывший нападающий «Спартака» Ари заявил о желании заняться политической деятельностью в России.
Ари заявил о желании заняться политической деятельностью в России
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«В Бразилии есть один район, где я раньше жил. Там все меня называют депутатом, потому что есть проект, в котором я участвую. Он помогает всем нуждающимся людям.

В будущем я бы рассмотрел возможность стать депутатом и в России на самом деле. Уже два раза об этом думал», — приводит слова Ари Sport24.

За свою карьеру в России Ари сыграл за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». За сборную России футболист успел сыграть два матча.

Ранее Ари высказал мнение о паспорте болельщика в Российской премьер-лиге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить