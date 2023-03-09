Ари заявил о желании заняться политической деятельностью в России
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«В Бразилии есть один район, где я раньше жил. Там все меня называют депутатом, потому что есть проект, в котором я участвую. Он помогает всем нуждающимся людям.
В будущем я бы рассмотрел возможность стать депутатом и в России на самом деле. Уже два раза об этом думал», — приводит слова Ари Sport24.
За свою карьеру в России Ари сыграл за «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». За сборную России футболист успел сыграть два матча.
Ранее Ари высказал мнение о паспорте болельщика в Российской премьер-лиге.