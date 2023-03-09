«Зенит» направил гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

Петербургский «Зенит» направил в Турцию гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

«Зенит» передал предметы первой необходимости, детские вещи, форму и продовольственные товары в спортивные школы провинции Хатай и города Искендерун.

По последним данным, в результате землетрясения в Турции, которое произошло 6 февраля, погибли более 44 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе принял участие в турецкой телевизионной программе, направленной на сбор средств для пострадавших в результате землетрясения.