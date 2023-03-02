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Мбаппе принял участие в турецкой благотворительной передаче: хочу, чтобы на лица детей вернулись улыбки

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Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе принял участие в турецкой телевизионной программе, направленной на сбор средств для пострадавших в результате землетрясения.
Мбаппе принял участие в турецкой благотворительной передаче: хочу, чтобы на лица детей вернулись улыбки
  • Gettyimages.ru
  • © Jean Catuffe

«Я не могу представить ту боль, которую испытывает турецкое общество и все жители страны. Надеюсь, что Турции удастся восстановиться наилучшим образом, чтобы мы снова могли играть в этой стране.

Хочу, чтобы на лица детей вернулись улыбки», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

По последним данным, в результате землетрясения в Турции, которое случилось 6 февраля, погибли 44 тыс. человек.

Ранее Мбаппе поздравил своего одноклубника Лионеля Месси с получением награды лучшему футболисту 2022 года.

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