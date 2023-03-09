Биатлонист Логинов пропустит остаток сезона по состоянию здоровья

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров заявил, что российский биатлонист Александр Логинов пропустит остаток сезона по состоянию здоровья.

«Думаю, в этом сезоне Логинов больше выступать не будет. Есть вопросы по здоровью, которые не удалось решить», — приводит слова Башкирова «Матч ТВ».

9 марта состоится мужской спринт в рамках шестого этапа Кубка Содружества в Тюмени.

С 27 марта по 2 апреля пройдёт чемпионат России по биатлону в Ханты‑Мансийске.

Ранее российская биатлонистка Екатерина Носкова выиграла спринт на шестом этапе Кубка Содружества сезона-2022/23.