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Биатлонист Логинов пропустит остаток сезона по состоянию здоровья

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Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров заявил, что российский биатлонист Александр Логинов пропустит остаток сезона по состоянию здоровья.
Биатлонист Логинов пропустит остаток сезона по состоянию здоровья
  • globallookpress.com
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24

«Думаю, в этом сезоне Логинов больше выступать не будет. Есть вопросы по здоровью, которые не удалось решить», — приводит слова Башкирова «Матч ТВ».

9 марта состоится мужской спринт в рамках шестого этапа Кубка Содружества в Тюмени.

С 27 марта по 2 апреля пройдёт чемпионат России по биатлону в Ханты‑Мансийске.

Ранее российская биатлонистка Екатерина Носкова выиграла спринт на шестом этапе Кубка Содружества сезона-2022/23.

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