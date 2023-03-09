Биатлонист Логинов пропустит остаток сезона по состоянию здоровья
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«Думаю, в этом сезоне Логинов больше выступать не будет. Есть вопросы по здоровью, которые не удалось решить», — приводит слова Башкирова «Матч ТВ».
9 марта состоится мужской спринт в рамках шестого этапа Кубка Содружества в Тюмени.
С 27 марта по 2 апреля пройдёт чемпионат России по биатлону в Ханты‑Мансийске.
Ранее российская биатлонистка Екатерина Носкова выиграла спринт на шестом этапе Кубка Содружества сезона-2022/23.