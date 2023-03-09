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Червиченко: Fan ID нужно очень серьёзно упростить

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о паспорте болельщика (Fan ID) для посещения матчей чемпионата России по футболу.

«Считаю, что Fan ID нужно упростить, причём очень серьёзно и значительно. Отменить его будет уже сложно, но упростить жизнь всем стоит», — цитирует Червиченко Sport24.

Он подчеркнул, что очень бы хотелось, чтобы Fan ID не был препятствием для посещения футбольных матчей.

«Не все люди будут возиться с госуслугами. С первой попытки у меня оформить не получилось, а ко второй я не собираюсь приступать», — заключил Червиченко.

Объединения активных болельщиков ряда клубов Российской премьер-лиги бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карты болельщика (Fan ID). Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордно низкого уровня. На матчах Кубка России использование карт болельщика не предусмотрено вплоть до полуфиналов.

При этом, по данным Минцифры, Fan ID в России оформили более 450 тыс. человек.

Ранее агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал об отношении своего клиента к введению паспорта болельщика.




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