Агент Бальде: Кейта надеется, что фанаты «Спартака» привыкнут к Fan ID и будут ходить на стадион

Агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде Федерико Пасторелло рассказал об отношении своего клиента к введению паспорта болельщика.

«У нас в Италии тоже есть Fan ID. Думаю, со временем и в России люди привыкнут к этой системе. Кейта надеется, что фанаты «Спартака» поймут это и всё равно будут приходить на стадион! Их поддержка очень важна для него», — цитирует Пасторелло Sport24.

Объединения активных болельщиков ряда клубов Российской премьер-лиги бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карты болельщика (Fan ID). Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордно низкого уровня. На матчах Кубка России использование карт болельщика не предусмотрено вплоть до полуфиналов.

При этом, по данным Минцифры, Fan ID в России оформили более 450 тыс. человек.

Ранее депутат Госдумы направил запрос об отмене карт болельщика.