Агент: Малком создаёт рок-н-ролл на футбольном поле
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«Малком создаёт рок-н-ролл на футбольном поле. Он проводит лучший сезон за «Зенит» и ведёт команду к очередному чемпионству», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».
В текущем сезоне 26-летний Малком сыграл в 24 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал семь результативных передач.
Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее стало известно, когда полузащитник «Зенита» Клаудиньо вернётся в общую группу санкт-петербургского клуба.