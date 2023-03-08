Агент: Малком создаёт рок-н-ролл на футбольном поле

Фернандо Гарсия, агент игрока «Зенита» Малкома, высказался об игре своего подопечного.

«Малком создаёт рок-н-ролл на футбольном поле. Он проводит лучший сезон за «Зенит» и ведёт команду к очередному чемпионству», — цитирует Гарсию «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Малком сыграл в 24 матчах за «Зенит» во всех турнирах, забил 17 голов и отдал семь результативных передач.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее стало известно, когда полузащитник «Зенита» Клаудиньо вернётся в общую группу санкт-петербургского клуба.