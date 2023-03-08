Стало известно, когда Клаудиньо вернётся в общую группу «Зенита»

Стало известно, когда полузащитник «Зенита» Клаудиньо вернётся в общую группу санкт-петербургского клуба.

26-летний полузащитник приступит к тренировкам в общей группе 9 марта, сообщает «Спорт-Экспресс».

Клаудиньо из-за повреждения пропустил матч 18-го тура чемпионата России по футболу с «Пари НН» (3:0).

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Клаудиньо. Однако для того, чтобы футболист смог выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о ходе восстановления Клаудиньо после травмы.