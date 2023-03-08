Узнать больше

Стало известно, когда Клаудиньо вернётся в общую группу «Зенита»

Короткая ссылка
Стало известно, когда полузащитник «Зенита» Клаудиньо вернётся в общую группу санкт-петербургского клуба.
Стало известно, когда Клаудиньо вернётся в общую группу «Зенита»
  • РИА Новости

26-летний полузащитник приступит к тренировкам в общей группе 9 марта, сообщает «Спорт-Экспресс».

Клаудиньо из-за повреждения пропустил матч 18-го тура чемпионата России по футболу с «Пари НН» (3:0).

24 февраля стало известно, что Владимир Путин предоставил российское гражданство Клаудиньо. Однако для того, чтобы футболист смог выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время.

Ранее главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о ходе восстановления Клаудиньо после травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить