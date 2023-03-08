Ольховский считает, что Медведеву будет непросто подобраться к Джоковичу в рейтинге ATP

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказал мнение, что российскому теннисисту Даниилу Медведеву будет сложно приблизиться вплотную в мировом рейтинге к первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

«В прошлом году Джокович на этих турнирах тоже не играл, поэтому на количестве его очков в рейтинге это никак не отразится. Сейчас между ним и Даниилом большая разница, и у Новака ничего не горит, из-за этого подобраться вплотную будет непросто. Но можно создать хороший задел на вторую часть сезона», — цитирует Ольховского ТАСС.

Напомним, что Джокович просил разрешения въехать в США без прививки от коронавирусной инфекции.

Американские власти продлили ограничение на въезд для непривитых спортсменов до 11 мая. Таким образом, Джокович не будет участвовать в предстоящих турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Индиан‑Уэллсе и Майами.

Медведев поднялся на шестое место и стал лучшим среди россиян в рейтинге ATP.

Ранее Медведев назвал теннисиста, который заменит Федерера, Джоковича и Надаля.