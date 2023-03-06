Медведев назвал теннисиста, который заменит Федерера, Джоковича и Надаля

Российский теннисист Даниил Медведев назвал имя игрока, который в ближайшее время заменит «большую тройку» — Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

«Алькарас — лучший выбор для ответа на этот вопрос, потому что он самый молодой номер один в мировой истории. То, как Карлос бьёт по мячу, это чистый талант. Вы не можете натренировать это. Сила у него невероятная. Он может выиграть очень много», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, что испанец Карлос Алькарас занимает второе место в мировом рейтинге. Первой ракеткой является серб Новак Джокович.

Медведев же стал победителем турнира в Дубае (ОАЭ), обыграв в финале соотечественника Андрея Рублёва. Россиянин занимает шестое место в рейтинге ATP.

Ранее сообщалось, что вторая ракетка мира Алькарас снялся с турнира в Акапулько из-за травмы.