Медведев назвал теннисиста, который заменит Федерера, Джоковича и Надаля
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«Алькарас — лучший выбор для ответа на этот вопрос, потому что он самый молодой номер один в мировой истории. То, как Карлос бьёт по мячу, это чистый талант. Вы не можете натренировать это. Сила у него невероятная. Он может выиграть очень много», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Напомним, что испанец Карлос Алькарас занимает второе место в мировом рейтинге. Первой ракеткой является серб Новак Джокович.
Медведев же стал победителем турнира в Дубае (ОАЭ), обыграв в финале соотечественника Андрея Рублёва. Россиянин занимает шестое место в рейтинге ATP.
Ранее сообщалось, что вторая ракетка мира Алькарас снялся с турнира в Акапулько из-за травмы.