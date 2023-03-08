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Чимаев расплакался во время общения с девочкой-сиротой

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Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев провёл встречу с детьми-сиротами в Швеции.
Чимаев расплакался во время общения с девочкой-сиротой
  • Gettyimages.ru

Спортсмен пообщался с детьми, подарил им игрушки и раздал автографы. Во время встречи к бойцу подошла маленькая девочка, которая начала плакать. Чимаев также не смог сдержать слёз.

Напомним, что Чимаев единогласным решением судей одолел Бёрнса в трёхраундовом бое на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле.

На счету 27-летнего Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональной карьере. 

Ранее сообщалось, что Чимаев проведёт следующий бой в UFC в среднем весе.

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