Чимаев проведёт следующий бой в UFC в среднем весе
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«Хамзат проведёт следующий бой после Рамадана. Поединок пройдёт в среднем весе, соперник пока не определён», — приводит слова собеседника ТАСС.
Чимаев единогласным решением судей одолел Бёрнса в трёхраундовом бое на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле.
Напомним, что на счету 27-летнего Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональной карьере.
Ранее австралийский боец UFC Роберт Уиттакер отреагировал на вызов Чимаева.