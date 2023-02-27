Чимаев проведёт следующий бой в UFC в среднем весе

В команде шведского бойца чеченского происхождения Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева сообщили, что спортсмен проведёт следующий поединок в средней весовой категории.

«Хамзат проведёт следующий бой после Рамадана. Поединок пройдёт в среднем весе, соперник пока не определён», — приводит слова собеседника ТАСС.

Чимаев единогласным решением судей одолел Бёрнса в трёхраундовом бое на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле.

Напомним, что на счету 27-летнего Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональной карьере.

Ранее австралийский боец UFC Роберт Уиттакер отреагировал на вызов Чимаева.