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Чимаев проведёт следующий бой в UFC в среднем весе

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В команде шведского бойца чеченского происхождения Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзата Чимаева сообщили, что спортсмен проведёт следующий поединок в средней весовой категории.
Чимаев проведёт следующий бой в UFC в среднем весе
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Хамзат проведёт следующий бой после Рамадана. Поединок пройдёт в среднем весе, соперник пока не определён», — приводит слова собеседника ТАСС.

Чимаев единогласным решением судей одолел Бёрнса в трёхраундовом бое на турнире UFC 273 в американском Джексонвилле.

Напомним, что на счету 27-летнего Чимаева 12 побед в 12 поединках в профессиональной карьере. 

Ранее австралийский боец UFC Роберт Уиттакер отреагировал на вызов Чимаева.

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