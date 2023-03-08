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Жулин: у Тарасовой получится создать шоу на YouTube, если рядом будет молодой помощник

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин считает, что у Татьяны Тарасовой получится вести своё шоу на YouTube.
Жулин: у Тарасовой получится создать шоу на YouTube, если рядом будет молодой помощник
  • РИА Новости

«Думаю, у Тарасовой получилось бы вести своё шоу на YouTube. Почему нет? Если у неё рядом будет молодой помощник, то всё получится», — цитирует Жулина «Чемпионат».

6 марта Тарасова рассказала, что смогла бы вести своё шоу на YouTube-канале. Заслуженный тренер не комментировала финал Гран-при России из-за санкций Первого канала.

Ранее Тарасова поделилась впечатлениями от выступления пар в финале Гран-при России.

 

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