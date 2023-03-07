Тарасова — о финале Гран-при: такого парного катания я не видела давно

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась впечатлениями от выступления пар в финале Гран-при России.

«Мишина и Галлямов произвольную программу откатали потрясающе, а короткую программу выиграли Бойкова и Козловский. Я такого парного катания не видела давно. Лучше, чем катался Галлямов, невозможно», — цитирует Тарасову «РБК Спорт».

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набравшие 239,74 балла, стали первыми. Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили 239,01 балла и показали второй результат. Обе пары тренируются под руководством Тамары Москвиной.

Замкнули тройку подопечные штаба Этери Тутберидзе Владимир Морозов и Евгения Тарасова (225,81).

Ранее Москвина оценила выступление своих пар в финале Гран-при России по фигурному катанию.