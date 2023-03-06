Москвина оценила выступление своих пар в финале Гран-при России по фигурному катанию

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина оценила результаты своих подопечных в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

«Спортсмены катались и показали то, что умеют. Этот результат — плод работы на тренировках. Первое и второе места — очень здорово, молодцы», — приводит слова Москвиной «Матч ТВ».

Первое и второе места в финале Гран-при заняли подопечные Москвиной.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набравшие 239,74 балла, стали первыми. Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили 239,01 балла и показали второй результат.

Замкнули тройку подопечные штаба Этери Тутберидзе Владимир Морозов и Евгения Тарасова (225,81).

Ранее хореограф и тренер Бетина Попова отметила работу штаба Москвиной после соревнования спортивных пар в финале Гран-при России.