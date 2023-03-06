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Попова: Москвина сумела создать атмосферу такой конкуренции в своей группе

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Хореограф и тренер Бетина Попова отметила работу штаба Тамары Москвиной после соревнования спортивных пар в финале Гран-при России по фигурному катанию.
Попова: Москвина сумела создать атмосферу такой конкуренции в своей группе
  • РИА Новости

«Невероятный прокат Насти Мишиной с Сашей Галлямовым и эмоции Саши Бойковой с Димой Козловским, когда ещё до выставления баллов итоговых они поняли, что первые.

Тамара Николаевна Москвина — прекрасный специалист, то, что она сумела создать атмосферу такой конкуренции в своей группе, вызывает уважение, ведь нет международных турниров, постолимпийский сезон, можно перевести дух, но это не об этих ребятах, они усложняются. Невероятно», — приводит слова Поповой ТАСС.

Первыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набравшие 239,74 балла.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили 239,01 балла и показали второй результат.

Замкнули тройку Владимир Морозов и Евгения Тарасова (225,81).

Ранее Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, поделился эмоциями от проката на Гран-при России.

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