Попова: Москвина сумела создать атмосферу такой конкуренции в своей группе

Хореограф и тренер Бетина Попова отметила работу штаба Тамары Москвиной после соревнования спортивных пар в финале Гран-при России по фигурному катанию.

«Невероятный прокат Насти Мишиной с Сашей Галлямовым и эмоции Саши Бойковой с Димой Козловским, когда ещё до выставления баллов итоговых они поняли, что первые.

Тамара Николаевна Москвина — прекрасный специалист, то, что она сумела создать атмосферу такой конкуренции в своей группе, вызывает уважение, ведь нет международных турниров, постолимпийский сезон, можно перевести дух, но это не об этих ребятах, они усложняются. Невероятно», — приводит слова Поповой ТАСС.

Первыми стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, набравшие 239,74 балла.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили 239,01 балла и показали второй результат.

Замкнули тройку Владимир Морозов и Евгения Тарасова (225,81).

Ранее Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, поделился эмоциями от проката на Гран-при России.