Козловский: в России каждый хочет побеждать только в честной и конкурентной борьбе
- РИА Новости
«Хотел бы поблагодарить всех своих коллег с этим сезоном. Каждый из нас подстёгивает друг друга, дополняет. Я могу ответственно заявить, что в России каждый спортсмен хочет выигрывать только в честной и конкурентной борьбе», — цитирует Козловского Sport24.
Бойкова и Козловский набрали по сумме короткой и произвольной программ 239,74 балла и выиграли соревнования.
Вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,01). Замкнули тройку Евгения Тарасова и Владимир Морозов (225,81).
Ранее Козловский назвал причину их победы в финале Гран-при России.