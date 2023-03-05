Козловский: в России каждый хочет побеждать только в честной и конкурентной борьбе

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, поделился эмоциями от проката на Гран-при России.

«Хотел бы поблагодарить всех своих коллег с этим сезоном. Каждый из нас подстёгивает друг друга, дополняет. Я могу ответственно заявить, что в России каждый спортсмен хочет выигрывать только в честной и конкурентной борьбе», — цитирует Козловского Sport24.

Бойкова и Козловский набрали по сумме короткой и произвольной программ 239,74 балла и выиграли соревнования.

Вторыми стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов (239,01). Замкнули тройку Евгения Тарасова и Владимир Морозов (225,81).

Ранее Козловский назвал причину их победы в финале Гран-при России.