Черчесов: другим клубам будет сложно догнать «Зенит», но им нельзя расслабляться

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Догнать такой «Зенит» очень сложно, однако коллектив не должен расслабляться. Мы вот тоже лидируем в своей лиге с большим отрывом, но всякий раз повторяю ребятам, что каждый новый матч — это отдельная история, к которой надо готовиться с нуля», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав в 17 матчах 45 очков. Следом идут «Спартак» (37) и «Ростов» (35). Санкт-петербургский клуб является действующим чемпионом России.

Ранее стало известно, как Станислав Черчесов высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.