Узнать больше

Черчесов: другим клубам будет сложно догнать «Зенит», но им нельзя расслабляться

Короткая ссылка
Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Черчесов: другим клубам будет сложно догнать «Зенит», но им нельзя расслабляться
  • Gettyimages.ru

«Догнать такой «Зенит» очень сложно, однако коллектив не должен расслабляться. Мы вот тоже лидируем в своей лиге с большим отрывом, но всякий раз повторяю ребятам, что каждый новый матч — это отдельная история, к которой надо готовиться с нуля», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав в 17 матчах 45 очков. Следом идут «Спартак» (37) и «Ростов» (35). Санкт-петербургский клуб является действующим чемпионом России.

Ранее стало известно, как Станислав Черчесов высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить