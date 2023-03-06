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Черчесов — об игре Дзюбы: никогда в нём не сомневался

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Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.
Черчесов — об игре Дзюбы: никогда в нём не сомневался
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«Никогда в нём не сомневался, и он доказывает свою состоятельность. Я рад, что он опять оказался в хорошем клубе и может продолжить карьеру», — приводит слова Черчесова ТАСС.

Дзюба оформил хет-трик в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (3:1). Форвард отличился на 33-й, 57-й и 64-й минутах. Эта игра первая для 34-летнего форварда в составе железнодорожников в РПЛ.

Ранее сообщалось, что комментатор Константин Генич поделился мнением об игре Дзюбы.

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