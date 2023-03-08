Арбитр Карасёв рассказал, почему пустые трибуны мешают судьям работать

Российский арбитр Сергей Карасёв высказал мнение, почему пустые трибуны мешают судьям работать.

«Впервые я отсудил матч без зрителей ещё до пандемии. Встречались Болгария и Чехия, когда трибуны закрыли из-за поведения болельщиков в игре с англичанами. Я вышел на стадион, где эхо, и это было ужасно. Словно товарищеский матч. Это неприятно и как-то не по-футбольному. Чувствуешь себя не на своём месте», — цитирует Карасёва «Чемпионат».

Объединения активных болельщиков ряда клубов Российской премьер-лиги бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением карты болельщика (Fan ID). Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордно низкого уровня. На матчах Кубка России использование карт болельщика не предусмотрено вплоть до полуфиналов.

При этом, по данным Минцифры, Fan ID в России оформили более 450 тыс. человек.

Ранее помощник президента Российской Федерации, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин высказался о возможной отмене карты болельщика.