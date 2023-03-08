Хаверц: я немного нервничал, но забил второй пенальти

Полузащитник «Челси» Кай Хаверц высказался о пробитии пенальти в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Боруссией».

«Я не знаю, о чём я думал, когда мяч попал в штангу, но судья позволил мне пробить ещё раз. Я немного нервничал, но забил. Я попытался подождать и посмотреть на вратаря, и второй раз было немного легче», — сказал Хаверц после матча.

Встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 2:0. В составе лондонского клуба мячи забили Рахим Стерлинг (43-я минута) и Кай Хаверц (53-я, пенальти).

Первая встреча команд закончилась победой «Боруссии» со счётом 1:0. Таким образом, лондонский клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Боруссия» вылетела из турнира.

Ранее стало известно, как тренер «Челси» прокомментировал выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.