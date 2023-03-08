Тренер «Челси» прокомментировал выход в четвертьфинал Лиги чемпионов

Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Грэм Поттер поделился эмоциями от выхода команды в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Если честно, даже не могу понять, что чувствую. Эмоций очень много. Можете себе представить, каким было напряжение в концовке. Считаю, парни сыграли фантастически. Они были очень хороши, создали несколько голевых моментов, так что я просто рад, что они добились победы», — цитирует Поттера пресс-служба УЕФА.

Встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 2:0. В составе лондонского клуба мячи забили Рахим Стерлинг (43-я минута), Кай Хаверц (53-я, пенальти).

Первая встреча между командами закончилась победой «Боруссии» со счётом 1:0. Таким образом, лондонский клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Боруссия» вылетела из турнира.

Ранее защитник «Челси» Марк Кукурелья признан лучшим игроком матча «Челси» — «Боруссия».