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Чемпионка Олимпийских игр в борьбе Воробьёва: вернусь к чемпионату России

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Чемпионка и серебряный призёр Олимпийских игр в борьбе Наталья Воробьёва сообщила о возвращении в спорт.
Чемпионка Олимпийских игр в борьбе Воробьёва: вернусь к чемпионату России
  • РИА Новости

«Я тренируюсь и готовлюсь к чемпионату России. Пусть все трепещут. Пусть молодые спортсменки готовятся. Я буду выступать в своей весовой категории — до 76 килограммов», — цитирует Воробьёву РИА Новости

Спортсменка является победительницей Олимпийских игр 2012 года, а также серебряной медалисткой Игр-2016. 31-летняя атлетка не принимала участия в соревнованиях, которые проходили в 2022 году.

Чемпионат России пройдёт в Каспийске 13—19 июня.

Ранее тренер сборной России Егор Сорин сообщил, что олимпийская чемпионка Татьяна Сорина может выступить на лыжном чемпионате России.

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