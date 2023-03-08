Чемпионка Олимпийских игр в борьбе Воробьёва: вернусь к чемпионату России

Чемпионка и серебряный призёр Олимпийских игр в борьбе Наталья Воробьёва сообщила о возвращении в спорт.

«Я тренируюсь и готовлюсь к чемпионату России. Пусть все трепещут. Пусть молодые спортсменки готовятся. Я буду выступать в своей весовой категории — до 76 килограммов», — цитирует Воробьёву РИА Новости.

Спортсменка является победительницей Олимпийских игр 2012 года, а также серебряной медалисткой Игр-2016. 31-летняя атлетка не принимала участия в соревнованиях, которые проходили в 2022 году.

Чемпионат России пройдёт в Каспийске 13—19 июня.

Ранее тренер сборной России Егор Сорин сообщил, что олимпийская чемпионка Татьяна Сорина может выступить на лыжном чемпионате России.