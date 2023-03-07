РПЛ подтвердила перенос матча «Торпедо» — «Урал» на «Арену Химки»

Российская премьер-лига подтвердила перенос матча 19-го тура чемпионата страны «Торпедо» — «Урал» на «Арену Химки».

Об этом сообщает пресс-служба РПЛ в социальных сетях.

Матч должен был пройти в «Лужниках», но поле на стадионе было признано непригодным для проведения игры, которая запланирована на 11 марта.

Резервным стадионом «Торпедо» была заявлена арена «Химки», которая будет свободна в ближайшем туре.

Ранее президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал перенос матча с «Торпедо» из «Лужников» на «Арену Химки».