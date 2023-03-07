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Президент «Урала» — о переносе матча из «Лужников»: нам без разницы, где играть

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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал возможный перенос матча с «Торпедо» из «Лужников» на «Арену Химки».
Президент «Урала» — о переносе матча из «Лужников»: нам без разницы, где играть
  • РИА Новости

«Нам без разницы, где играть. Все в одинаковых условиях. У нас не возникает каких‑либо сложностей. Что касается тех, кто уже купил билеты, думаю, что «Торпедо» решит этот вопрос. Сложностей не должно возникнуть», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

Поле в «Лужниках» было признано непригодным для проведения матча «Торпедо» — «Урал», который запланирован на 11 марта.

Резервным стадионом «Торпедо» заявлена арена «Химки», которая будет свободна в ближайшем туре.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» официально обратилось в Российскую премьер-лигу с просьбой рассмотреть вопрос о переносе матча с «Уралом» на резервный стадион.

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