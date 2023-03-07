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Карякин: в Азии нас ждут, там хорошая конкуренция

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Гроссмейстер Сергей Карякин считает правильным решение о переходе Федерации шахмат России (ФШР) из Европы в Азию.
Карякин: в Азии нас ждут, там хорошая конкуренция
  • AFP
  • © KENA BETANCUR

«Мы движемся в верном направлении. В Европе неоднократно давали понять, что нас не ждут. Решение правильное. В Азии нас ждут, там хорошая конкуренция. В прошлом году участвовали всего лишь 4, а не 50 российских спортсменов. Упал интерес», — цитирует Карякина Sport24.

Генеральная ассамблея Азиатской шахматной федерации 28 февраля проголосовала за включение ФШР в состав организации. Международная шахматная федерация (ФИДЕ) одобрила переход.

ФИДЕ отстранила сборные России и Белоруссии от участия в турнирах под своей эгидой, однако в личных соревнованиях российские и белорусские шахматисты могут выступать под флагом организации.

Ранее исполнительный директор ФШР Александр Ткачёв заявил, что российские шахматисты смогут выступать на турнирах в Азии под своим флагом и с гимном.

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