Батыршина призналась, что шокирована отстранением Винер

Серебряный призёр Олимпийских игр по художественной гимнастике Яна Батыршина заявила, что шокирована отстранением президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной Ирины Винер.

«Шокирована решением об отстранении Ирины Винер. Оно стало как гром среди ясного неба. Мало нам всего, так ещё и это получаем. Конечно, это удар по девочкам, потому что она им очень помогает. Когда Ирина Александровна за спиной, то ощущаешь мощь и поддержку», — цитирует Батыршину РИА Новости.

6 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила Винер на два года.

Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Причиной разбирательства послужили публичные высказывания Винер после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.

3 марта исполком FIG продлил отстранение российских и белорусских атлетов до дальнейшего уведомления. Уточняется, что решение принято на основании новой статьи Устава FIG от 1 января 2023 года.

Ранее стало известно, как Винер прокомментировала получение государственной награды Российской Федерации.