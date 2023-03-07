Карякин о скандале с Винер: западные чиновники унижают лишь себя

Шахматист Сергей Карякин отреагировал на отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер на два года от международных соревнований.

«Понятно, что всё это на 100% политизировано, что любые высказывания можно притянуть за уши. А если их нет, то можно просто наказать за политическую позицию. Западные чиновники в очередной раз сделали недружественный жест по отношению к нам. Они тем самым унижают только сами себя», — цитирует Карякина РИА Новости.

6 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила Винер на два года.

Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Причиной разбирательства послужили публичные высказывания Винер после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал отстранение Винер очередным посягательством на независимость спорта.