Узнать больше

Карякин о скандале с Винер: западные чиновники унижают лишь себя

Короткая ссылка
Шахматист Сергей Карякин отреагировал на отстранение президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера национальной команды Ирины Винер на два года от международных соревнований.
Карякин о скандале с Винер: западные чиновники унижают лишь себя
  • AFP
  • © Eduardo Munoz Alvarez

«Понятно, что всё это на 100% политизировано, что любые высказывания можно притянуть за уши. А если их нет, то можно просто наказать за политическую позицию. Западные чиновники в очередной раз сделали недружественный жест по отношению к нам. Они тем самым унижают только сами себя», — цитирует Карякина РИА Новости

6 марта Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила Винер на два года.

Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией Фонда гимнастической этики. Причиной разбирательства послужили публичные высказывания Винер после поражения сборной России на Олимпийских играх в Токио.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко назвал отстранение Винер очередным посягательством на независимость спорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить