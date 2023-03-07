Буффон не собирается завершать карьеру, пока «Парма» не выйдет в Серию А

45-летний вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал, когда будет готов завершить игровую карьеру.

«Я по-прежнему столь же энергичен, как и раньше. Возможно, эмоциональный всплеск иссякнет, когда я вернусь в Серию А с «Пармой». Это станет для меня исполнением всех целей», — сказал Буффон в интервью ITASportPress.

Напомним, что контракт вратаря и «Пармы» рассчитан до 2024 года. Он выступает за команду с 2021 года. «Парма» является родным клубом Буффона, именно здесь он начал свою карьеру.

Ранее сообщалось, что Буффон продлил контракт с «Пармой».