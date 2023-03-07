Узнать больше

Буффон не собирается завершать карьеру, пока «Парма» не выйдет в Серию А

Короткая ссылка
45-летний вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон рассказал, когда будет готов завершить игровую карьеру.
Буффон не собирается завершать карьеру, пока «Парма» не выйдет в Серию А
  • globallookpress.com
  • © Cristiano Mazzi/Keystone Press Agency

«Я по-прежнему столь же энергичен, как и раньше. Возможно, эмоциональный всплеск иссякнет, когда я вернусь в Серию А с «Пармой». Это станет для меня исполнением всех целей», — сказал Буффон в интервью ITASportPress.

Напомним, что контракт вратаря и «Пармы» рассчитан до 2024 года. Он выступает за команду с 2021 года. «Парма» является родным клубом Буффона, именно здесь он начал свою карьеру.

Ранее сообщалось, что Буффон продлил контракт с «Пармой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить