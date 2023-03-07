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Гол Подколзина и передача Кузьменко помогли «Ванкуверу» переиграть «Нэшвилл»

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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз».
Гол Подколзина и передача Кузьменко помогли «Ванкуверу» переиграть «Нэшвилл»
  • AP

Встреча в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс Арена» завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе победителей забитой шайбой отметился российский нападающий Василий Подколзин. Его соотечественник и партнёр по команде Андрей Кузьменко сделал результативный пас в игре, но не смог реализовать послематчевый буллит.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 78 голов.

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