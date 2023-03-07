Узнать больше

Фомин: за Ираном я следил во время чемпионата мира, нас ждёт непростой матч

Короткая ссылка
Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Ирана.
Фомин: за Ираном я следил во время чемпионата мира, нас ждёт непростой матч
  • РИА Новости

«За Ираном я следил во время чемпионата мира. Произвела команда хорошее впечатление, так что нас ждёт непростой матч. Надеюсь, порадуем болельщиков, которые уже достаточно давно не видели сборную», — цитируют Фомина «Известия».

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина в Сочи встретятся с национальной командой Ирака.

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее Гаджи Гаджиев отреагировал на попадание Головина и Миранчука в расширенный список сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить