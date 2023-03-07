Фомин: за Ираном я следил во время чемпионата мира, нас ждёт непростой матч

Полузащитник «Динамо» и сборной России Даниил Фомин поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Ирана.

«За Ираном я следил во время чемпионата мира. Произвела команда хорошее впечатление, так что нас ждёт непростой матч. Надеюсь, порадуем болельщиков, которые уже достаточно давно не видели сборную», — цитируют Фомина «Известия».

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина в Сочи встретятся с национальной командой Ирака.

Напомним, что ФИФА и УЕФА исключили сборную России из розыгрыша Лиги наций и квалификации к чемпионату Европы 2024 года, а также приняли решение не допускать российские клубы к участию в европейских кубках в сезоне-2022/23.

Ранее Гаджи Гаджиев отреагировал на попадание Головина и Миранчука в расширенный список сборной России.