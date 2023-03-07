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Макдэвид установил личный рекорд по очкам в одном сезоне НХЛ

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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Баффало Сэйбрз».

Теперь на счету канадца в нынешнем сезоне 54 гола и 70 результативных передач в 65 матчах НХЛ. Он набрал 124 очка, что является его личным рекордом. В XXI веке только два игрока набирали больше очков, чем Макдэвид, — Никита Кучеров (128) и Джо Торнтон (125).

Встреча в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Ранее сообщалось, что Макдэвид побил рекорд Уэйна Гретцки по очкам в большинстве за сезон в составе «Эдмонтона».

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