Узнать больше

Гришин считает, что у ЦСКА хорошие шансы попасть в тройку призёров РПЛ

Короткая ссылка
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин оценил шансы команды в борьбе за призовые места в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона-2022/23.
Гришин считает, что у ЦСКА хорошие шансы попасть в тройку призёров РПЛ
  • РИА Новости

«В 18-м туре почти все лидеры потеряли очки. «Спартак» сыграл вничью, «Ростов» проиграл. Есть большая вероятность того, что ростовчане покинут тройку лидеров, потому что команда совсем сырая. И если ЦСКА будет брать свои очки, показывать такой футбол, который был в первом матче Кубка России с «Краснодаром», то шансы на медали велики», — сказал Гришин RT.

5 марта армейцы потерпели поражение от «Сочи» (0:2) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. В Кубке России красно-синие прошли в полуфинал «Пути РПЛ», обыграв по сумме двух встреч «Краснодар» — 3:1.

Подопечные Владимира Федотова с 29 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на 16 очков.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что команда по-прежнему претендует на медали в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить