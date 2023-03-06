Гришин считает, что у ЦСКА хорошие шансы попасть в тройку призёров РПЛ
- РИА Новости
«В 18-м туре почти все лидеры потеряли очки. «Спартак» сыграл вничью, «Ростов» проиграл. Есть большая вероятность того, что ростовчане покинут тройку лидеров, потому что команда совсем сырая. И если ЦСКА будет брать свои очки, показывать такой футбол, который был в первом матче Кубка России с «Краснодаром», то шансы на медали велики», — сказал Гришин RT.
5 марта армейцы потерпели поражение от «Сочи» (0:2) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги. В Кубке России красно-синие прошли в полуфинал «Пути РПЛ», обыграв по сумме двух встреч «Краснодар» — 3:1.
Подопечные Владимира Федотова с 29 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на 16 очков.
Ранее бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что команда по-прежнему претендует на медали в РПЛ.