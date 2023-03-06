Алдонин: ЦСКА по-прежнему является претендентом на призовые места в РПЛ

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал поражение московской команды от «Сочи» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На мой взгляд, никакой трагедии не произошло. Я считаю, что сейчас некорректно говорить о каких-то проблемах. Потому что осень и весну разделяют сборы. ЦСКА по-прежнему является претендентом на призовые места в РПЛ», — сказал Алдонин RT.

После 18 туров РПЛ ЦСКА с 29 очками занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на 16 очков.

Ранее экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал поражение команды от «Сочи» в РПЛ.