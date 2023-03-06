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Гришин заявил, что «Сочи» обыграл ЦСКА за счёт хорошей реализации

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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин прокомментировал поражение московской команды от «Сочи» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гришин заявил, что «Сочи» обыграл ЦСКА за счёт хорошей реализации
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«Нельзя сказать, что «Сочи» переиграл ЦСКА в тактическом плане. У обеих команд была зеркальная схема (5-2-3). Армейцы контролировали мяч и делали упор на позиционные атаки. А Бердыев дал установку на длинные передачи за спину игрокам. Это читалось. Поэтому «Сочи» победил только за счёт хорошей реализации», — сказал Гришин RT.

Также экс-полузащитник высказался о травме защитника армейцев Игоря Дивеева.

«Из-за травмы Дивеева игра ЦСКА стала менее вариативной. Потому что с Игорем в составе перед Федотовым открывается множество вариантов игры в атаке. Всё-таки чем больше футболистов, тем больше идей в нападении. Не стоит забывать и про потерю Зайнутдинова, он тоже игрок основного состава, без него тоже непросто. Но незаменимых не бывает. Всегда можно поставить других. Другое дело, что это скажется на качестве игры», — заявил он.

После 18 туров РПЛ красно-синие с 29 очками занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на 16 очков.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил игру команды после возобновления сезона-2022/23.

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