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Алдонин — о поражении ЦСКА от «Сочи»: матч был равным

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин оценил игру московской команды после возобновления сезона-2022/23.
Алдонин — о поражении ЦСКА от «Сочи»: матч был равным
  • РИА Новости

«Не стоит связывать поражения «Краснодару» и «Сочи». Всё-таки в Кубке ЦСКА имел серьёзное преимущество в счёте после первого матча с краснодарской командой. Поражение в ответной игре, по сути, ни на что не повлияло, так как команда прошла дальше.

Что касается «Сочи», не стоит забывать, команда Курбана Бердыева — серьёзный соперник. К тому же армейцы играли на чужом поле, но матч был равным», — сказал Алдонин RT.

5 марта армейцы потерпели поражение от «Сочи» (0:2) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В Кубке России красно-синие прошли в полуфинал «Пути РПЛ», обыграв по сумме двух встреч «Краснодар» — 3:1.

Подопечные Владимира Федотова с 29 очками занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего петербургского «Зенита» на 16 очков.

Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов оценил шансы команды на победу в РПЛ.

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