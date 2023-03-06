Шунин ответил, рассчитывает ли он получить вызов в сборную России на матч с Ираном

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос, рассчитывает ли он получить вызов в сборную России на матчи с Ираном и Ираком.

«Я думаю, любой игрок рассчитывает на вызов в сборную. Я всегда ставлю перед собой цель быть среди лучших и делать всё, чтобы попасть в национальную команду. И неважно, с кем предстоит сыграть», — приводит слова Шунина пресс-служба «Динамо».

26 февраля в службе коммуникаций РФС заявили, что согласовали дату проведения товарищеского матча с командой Ирана. Игра состоится 23 марта в Тегеране.

Позднее появилась информация, что сборная России также сыграет с национальной командой Ирака.

Ранее Шунин заявил, что всегда готов выступать за сборную России по футболу.