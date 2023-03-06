Узнать больше

Шунин ответил, рассчитывает ли он получить вызов в сборную России на матч с Ираном

Короткая ссылка
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин ответил на вопрос, рассчитывает ли он получить вызов в сборную России на матчи с Ираном и Ираком.
Шунин ответил, рассчитывает ли он получить вызов в сборную России на матч с Ираном
  • РИА Новости

«Я думаю, любой игрок рассчитывает на вызов в сборную. Я всегда ставлю перед собой цель быть среди лучших и делать всё, чтобы попасть в национальную команду. И неважно, с кем предстоит сыграть», — приводит слова Шунина пресс-служба «Динамо».

26 февраля в службе коммуникаций РФС заявили, что согласовали дату проведения товарищеского матча с командой Ирана. Игра состоится 23 марта в Тегеране.

Позднее появилась информация, что сборная России также сыграет с национальной командой Ирака.

Ранее Шунин заявил, что всегда готов выступать за сборную России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить