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The Athletic: Анчелотти покинет «Реал», если команда не выиграет трофеев в этом сезоне

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может покинуть мадридский клуб.
The Athletic: Анчелотти покинет «Реал», если команда не выиграет трофеев в этом сезоне
  • Gettyimages.ru

Как сообщает The Athletic, 63-летний итальянец будет отправлен в отставку, если «сливочные» не выиграют трофеев в нынешнем сезоне.

По информации источника, летом Анчелотти просил у руководства мадридского клуба усиления, но получил отказ.

Тренер посчитал, что руководство поставило его позицию в клубе под угрозу.

После 24 туров испанской Ла Лиги «Реал» набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей каталонской «Барселоны» на девять очков.

Ранее сообщалось, что в «Реале» недовольны работой Анчелотти.

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