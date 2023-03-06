The Athletic: Анчелотти покинет «Реал», если команда не выиграет трофеев в этом сезоне
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Как сообщает The Athletic, 63-летний итальянец будет отправлен в отставку, если «сливочные» не выиграют трофеев в нынешнем сезоне.
По информации источника, летом Анчелотти просил у руководства мадридского клуба усиления, но получил отказ.
Тренер посчитал, что руководство поставило его позицию в клубе под угрозу.
После 24 туров испанской Ла Лиги «Реал» набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей каталонской «Барселоны» на девять очков.
Ранее сообщалось, что в «Реале» недовольны работой Анчелотти.